Константинов Василий Сергеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1830
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Константинов Сергей
Мать: Дарья
Рождение ребёнка
1858
Сын: Константинов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Константинова Арина
Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Даниил
Мать ребёнка: Константинова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Алексей
Мать ребёнка: Константинова Арина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Константинов Федор
Мать ребёнка: Константинова Арина
Смерть
Неизвестно