Константинов Василий Сергеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Константинов Василий Сергеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1830

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Константинов Сергей

Мать: Дарья

Рождение ребёнка
1858

Сын: Константинов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Константинова Арина

Шивера, Балаганский округ, Иркутская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Даниил

Мать ребёнка: Константинова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Алексей

Мать ребёнка: Константинова Арина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Константинов Федор

Мать ребёнка: Константинова Арина

Смерть
Неизвестно
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