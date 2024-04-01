Ляпина Вера Самуилова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Портнягина (Ляпина) Марфа Артемьева
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: (Ляпин) Ефросинья Артемьева
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
14.11.1835
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
Около 1838
Дочь: Самсонова (Ляпина) Сиглитикия Артемьева
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
17.04.1839
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
Около 1842
Дочь: Гордеева (Ляпина) Параскева Артемьева
Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов
Рождение ребёнка
28.02.1845
Смерть
Неизвестно