Ляпина Вера Самуилова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляпина Вера Самуилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Портнягина (Ляпина) Марфа Артемьева

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ляпин Григорий Артемьев

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: (Ляпин) Ефросинья Артемьева

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
14.11.1835

Сын: Ляпин Матвей Артемьев

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1838

Дочь: Самсонова (Ляпина) Сиглитикия Артемьева

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
17.04.1839

Сын: Ляпин Георгий Артемьев

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
Около 1842

Дочь: Гордеева (Ляпина) Параскева Артемьева

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Рождение ребёнка
28.02.1845

Дочь: Рейтарова (Лапина ?) Евдокия Ii Жена Артемова

Отец ребёнка: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Смерть
Неизвестно

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