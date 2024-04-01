Гордеева (Ляпина) Параскева Артемьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гордеева (Ляпина) Параскева Артемьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842

Отец: Ляпин Артемий Казак Р. Ганькина Данилов

Мать: Ляпина Вера Самуилова

Бракосочетание
09.05.1862

Муж: Гордеев Зосима Гордеев

м. 20 ж. 19
Рождение ребёнка
01.11.1871

Сын: Гордеев Косма Зосимов

Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев

Рождение ребёнка
11.10.1872

Сын: Гордеев Косма Зосимов

Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев

Рождение ребёнка
06.10.1876

Сын: Гордеев Фома Зосимов

Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев

Рождение ребёнка
14.11.1877

Дочь: Степанида Зосимова

Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гордеев Максим Зосимов

Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев

Смерть
Неизвестно
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