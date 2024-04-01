Гордеева (Ляпина) Параскева Артемьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1842
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1842
Бракосочетание
09.05.1862
м. 20 ж. 19
Рождение ребёнка
01.11.1871
Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев
Рождение ребёнка
11.10.1872
Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев
Рождение ребёнка
06.10.1876
Сын: Гордеев Фома Зосимов
Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев
Рождение ребёнка
14.11.1877
Дочь: Степанида Зосимова
Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Гордеев Зосима Гордеев
Смерть
Неизвестно