Дамиан Дмитриев
Место рождения
Дата рождения1839
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839
Отец: Дмитрий Елиазаров
Мать: Степанида Захарова
Бракосочетание
22.10.1858 ст.
Жена: Марфа Полиевктова
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-2NV?i=2317&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно