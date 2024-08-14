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Дамиан Дмитриев

Место рождения

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд

Дата рождения

1839

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1810 г.р.

Мать

Около 1810 г.р.

Жена

1840 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1839

Отец: Дмитрий Елиазаров

Мать: Степанида Захарова

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Бракосочетание
22.10.1858 ст.

Жена: Марфа Полиевктова

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-2NV?i=2317&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно

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