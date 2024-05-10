Марфа Полиевктова
Место рождения
Дата рождения01.07.1840 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1840 ст.
Отец: Полиевкт Филиппов
Мать: Анастасия Федорова
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFM-92C1?i=1025&cc=1921824 с. Заречье кр. Матвей Иванов и д. Негошкова кр. Григория Пименова жена Васса Федорова
Бракосочетание
22.10.1858 ст.
Муж: Дамиан Дмитриев
Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-2NV?i=2317&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно