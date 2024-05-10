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Марфа Полиевктова

Место рождения

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

01.07.1840 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1804 г.р.

Мать

1802 г.р.

Муж

1839 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1840 ст.

Отец: Полиевкт Филиппов

Мать: Анастасия Федорова

Бессменино, Торжокский муниципальный район, Тверская область
6. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33SQ-GGFM-92C1?i=1025&cc=1921824 с. Заречье кр. Матвей Иванов и д. Негошкова кр. Григория Пименова жена Васса Федорова
Бракосочетание
22.10.1858 ст.

Муж: Дамиан Дмитриев

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GVT-2NV?i=2317&cc=1921824 19 и 18 1й брак
Смерть
Неизвестно

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