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Степанида Захарова

Место рождения

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

Около 1810

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1810 г.р.

Дети

Добавил:

МР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810

Отец: не указан

Мать: не указана

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
23.10.1838 ст.

Муж: Дмитрий Елиазаров

Заречье, Торжокский муниципальный район, Тверская область
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZSC?i=530&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1839

Сын: Дамиан Дмитриев

Отец ребёнка: Дмитрий Елиазаров

Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно

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