Степанида Захарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1810
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1810
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
23.10.1838 ст.
Муж: Дмитрий Елиазаров
3. https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:33S7-9GF5-ZSC?i=530&cc=1921824 1й брак
Рождение ребёнка
1839
Сын: Дамиан Дмитриев
Отец ребёнка: Дмитрий Елиазаров
Негошково, Тредубская волость, Старицкий уезд
Смерть
Неизвестно