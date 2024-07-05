Косицына-Решетникова Мария Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Решетникова Татьяна Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Тишкина- Решетникова Галина Степановна
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Сергей Степанович
Отец ребёнка: Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Решетников Виталий Степанович
Отец ребёнка: Степан
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Степан
Смерть
Неизвестно