Косицына-Решетникова Мария Александровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Косицына-Решетникова Мария Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Косицын Александр Иванович

Мать: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Решетникова Татьяна Степановна

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Тишкина- Решетникова Галина Степановна

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Сергей Степанович

Отец ребёнка: Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Решетников Виталий Степанович

Отец ребёнка: Степан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Степан

Смерть
Неизвестно

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