Косицын Александр Иванович 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиКосицын Александр Иванович

Косицын Александр Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1968

Пол

Мужской

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Сергей Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Павел Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Юрий Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Петр Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Алексей Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицы Николай Александрович

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына-Решетникова Мария Александровна

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына -Хомякова Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Косицына-Маряткина Анастасия Александровна

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Косицына-Беляева Лидия Александровна

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Косицына-Спирина Евгения Александровна

Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Смерть
1968

Мы используем куки для улучшения работы сайта.