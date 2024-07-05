Косицын Александр Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1968
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Косицын Сергей Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Сын: Косицын Павел Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Сын: Косицын Юрий Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Сын: Косицын Петр Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Сын: Косицын Алексей Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Сын: Косицы Николай Александрович
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Дочь: Косицына-Решетникова Мария Александровна
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Дочь: Косицына -Хомякова Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Дочь: Косицына-Маряткина Анастасия Александровна
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Дочь: Косицына-Беляева Лидия Александровна
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Дочь: Косицына-Спирина Евгения Александровна
Мать ребёнка: Санталова-Косицына Домна Тимофеевна