Санталова-Косицына Домна Тимофеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896
Дата смерти1978
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Отец: не указан
Мать: не указана
Сын: Косицын Сергей Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Сын: Косицын Павел Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Сын: Косицын Юрий Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Сын: Косицын Петр Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Сын: Косицын Алексей Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Сын: Косицы Николай Александрович
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына-Решетникова Мария Александровна
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына -Хомякова Евдокия Ивановна
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына-Маряткина Анастасия Александровна
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына-Беляева Лидия Александровна
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына-Спирина Евгения Александровна
Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович
Дочь: Косицына- Беляева Лидия Александровна
Отец ребёнка: не указан