Санталова-Косицына Домна Тимофеевна 1896 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиСанталова-Косицына Домна Тимофеевна

Санталова-Косицына Домна Тимофеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896

Дата смерти

1978

Пол

Женский

Добавил:

ОТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Сергей Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Павел Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Юрий Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Петр Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицын Алексей Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Косицы Николай Александрович

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына-Решетникова Мария Александровна

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Косицына -Хомякова Евдокия Ивановна

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Косицына-Маряткина Анастасия Александровна

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Косицына-Беляева Лидия Александровна

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
1929

Дочь: Косицына-Спирина Евгения Александровна

Отец ребёнка: Косицын Александр Иванович

Рождение ребёнка
1936

Дочь: Косицына- Беляева Лидия Александровна

Отец ребёнка: не указан

Смерть
1978

Мы используем куки для улучшения работы сайта.