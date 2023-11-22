Жаворонков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.12.1981
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.12.1981
Отец: Жаворонков Николай Яковлевич
Мать: Жаворонкова Лариса
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Никита Николаевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Мирон Николаевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Олеся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Назар Николаевич
Мать ребёнка: Жаворонкова Олеся
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Жаворонкова Олеся