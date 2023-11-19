Жаворонкова Лариса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Жаворонкова Лариса

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ДХ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жаворонкова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Жаворонков Николай Яковлевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Жаворонков Николай Яковлевич

Рождение ребёнка
02.12.1981

Сын: Жаворонков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Жаворонков Николай Яковлевич

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