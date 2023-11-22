Жаворонкова Олеся
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.09.1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.09.1986
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Никита Николаевич
Отец ребёнка: Жаворонков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Мирон Николаевич
Отец ребёнка: Жаворонков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Жаворонков Назар Николаевич
Отец ребёнка: Жаворонков Николай Николаевич
Бракосочетание
Неизвестно