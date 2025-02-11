Салманов Кузьма Алексеев 1844 — найти родственников по фамилии на Familio

Салманов Кузьма Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1844, Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

умер Неизвестно

Отец
Салманов Алексей Никитин1821 г.р.
Мать
Салманова Анна Петрова1824 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Салманов Алексей Никитин

Мать: Салманова Анна Петрова

Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

Место жительства
1850
Маза, Шигонский муниципальный район, Самарская область

105 Семья

Смерть
Неизвестно

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