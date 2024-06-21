Клименченко Иван Сидорович
Место рождения
Дата рождения15.10.1891
Дата смерти21.11.1967
ПолМужской
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1891
Отец: Клименченко Сидор
Мать: не указана
Дата рождения может быть неточной. Она взята из файла "1900-1920гг. Именной указатель к Приказам по ККВ..xlsx". Т.е. именной указатель к Приказам по ККВ за 1900-1920 гг.. Смотри также: http://kubange... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?
Бракосочетание
Около 1915
Ранение
29.05.1916
Галузия, Волинська область
Документ Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд No 16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертьюили за ранами, а также пропавших без вес... Показать все
Лечение в госпитале
02.01.1917
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Расшивровка документа: No 2413 1309 (карандашом) (Синiя длянижн. чиновъ). На прибывшихъ. Фамилiя Клименченко Имя Иванъ Отчество Исидоровичъ Воинское званiе и часть Урядникъ 1 линейнаго полка Губе... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1917
Сын: Клименченко Константин Иванович
Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?
Рождение ребёнка
После 1918
Дочь: Клименченко Таля Ивановна
Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Клименченко Ноколай Иванович
Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?
Смерть
21.11.1967
Дата смерти взята с фотографии, где на обратной стороне карандашом нанесена надпись "1891-1967 21 XI". Возможно указаны год рождения и дата смерти. Год рождения совпадает с годом найденной даты рожден... Показать все