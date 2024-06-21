Клименченко Иван Сидорович 15.10.1891 — найти родственников по фамилии на Familio
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Клименченко Иван Сидорович

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Место рождения

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

15.10.1891

Дата смерти

21.11.1967

Пол

Мужской

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.10.1891

Отец: Клименченко Сидор

Мать: не указана

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Дата рождения может быть неточной. Она взята из файла "1900-1920гг. Именной указатель к Приказам по ККВ..xlsx". Т.е. именной указатель к Приказам по ККВ за 1900-1920 гг.. Смотри также: http://kubange... Показать все
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименченко -- Иванович

Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1915

Жена: Клименченко Евдокия Максимовна ?

Ранение
29.05.1916
Галузия, Волинська область
Документ Архив Российский Государственный Военно-исторический архив Фонд No 16196, Особое делопроизводство по сбору и регистрации сведений о выбывших за смертьюили за ранами, а также пропавших без вес... Показать все
Лечение в госпитале
02.01.1917
Майкоп, город Майкоп, Республика Адыгея (Адыгея)
Расшивровка документа: No 2413 1309 (карандашом) (Синiя длянижн. чиновъ). На прибывшихъ. Фамилiя Клименченко Имя Иванъ Отчество Исидоровичъ Воинское званiе и часть Урядникъ 1 линейнаго полка Губе... Показать все
Рождение ребёнка
22.05.1917

Сын: Клименченко Константин Иванович

Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: Клименченко Таля Ивановна

Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Клименченко Ноколай Иванович

Мать ребёнка: Клименченко Евдокия Максимовна ?

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
21.11.1967
Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Дата смерти взята с фотографии, где на обратной стороне карандашом нанесена надпись "1891-1967 21 XI". Возможно указаны год рождения и дата смерти. Год рождения совпадает с годом найденной даты рожден... Показать все

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