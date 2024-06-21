Клименченко Евдокия Максимовна ? Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Клименченко Евдокия Максимовна ?

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Клименченко -- Иванович

Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Около 1915

Муж: Клименченко Иван Сидорович

Рождение ребёнка
22.05.1917

Сын: Клименченко Константин Иванович

Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
После 1918

Дочь: Клименченко Таля Ивановна

Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
22.06.1926

Сын: Клименченко Ноколай Иванович

Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
Неизвестно

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