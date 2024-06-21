Клименченко Евдокия Максимовна ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович
Бракосочетание
Около 1915
Рождение ребёнка
22.05.1917
Сын: Клименченко Константин Иванович
Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович
Рождение ребёнка
После 1918
Дочь: Клименченко Таля Ивановна
Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович
Рождение ребёнка
22.06.1926
Сын: Клименченко Ноколай Иванович
Отец ребёнка: Клименченко Иван Сидорович
Смерть
Неизвестно