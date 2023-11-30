Клименченко Константин Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименченко Константин Иванович

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Место рождения

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.05.1917

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1891 г.р.

Мать

Жена

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Дети

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Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917

Отец: Клименченко Иван Сидорович

Мать: Клименченко Евдокия

Тенгинская, Усть-Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Около 1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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