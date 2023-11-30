Клименченко Константин Иванович
Место рождения
Дата рождения22.05.1917
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.05.1917
Отец: Клименченко Иван Сидорович
Мать: Клименченко Евдокия
Рождение ребёнка
Около 1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно