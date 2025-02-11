Андрей Агафонов 1826 — найти родственников по фамилии на Familio

Андрей Агафонов

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1826, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Агафон Герасимов1780 г.р.
Мать
Федосья Трофимова1787 г.р.
Супруги
Дарья Семёнова1831 г.р.
Дети
Владимир Андреев1852 г.р.
Аксинья Андреева1855 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826

Отец: Агафон Герасимов

Мать: Федосья Трофимова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дарья Семёнова

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Рождение ребёнка
1852

Сын: Владимир Андреев

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1855

Дочь: Аксинья Андреева

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1858

Сын: Сергей Андреев

Мать ребёнка: Дарья Семёнова

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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