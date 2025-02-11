Андрей Агафонов
мужской, родился 1826, Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецАгафон Герасимов1780 г.р.
МатьФедосья Трофимова1787 г.р.
Супруги
Дарья Семёнова1831 г.р.
Дети
Владимир Андреев1852 г.р.
Аксинья Андреева1855 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1826
Отец: Агафон Герасимов
Мать: Федосья Трофимова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дарья Семёнова
Место жительства
1850
Рождение ребёнка
1852
Сын: Владимир Андреев
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1855
Дочь: Аксинья Андреева
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Рождение ребёнка
1858
Сын: Сергей Андреев
Мать ребёнка: Дарья Семёнова
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно