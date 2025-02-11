Федосья Трофимова 1787 — найти родственников по фамилии на Familio

Федосья Трофимова

Автор
ЮС
Старкин Ю.

женский, родилась 1787

умерла Неизвестно

Супруги
Агафон Герасимов1780 г.р.
Дети
Григорий Агафонов1813 г.р.
Андрей Агафонов1826 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Агафон Герасимов

Рождение ребёнка
1813

Сын: Григорий Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
1826

Сын: Андрей Агафонов

Отец ребёнка: Агафон Герасимов

Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Место жительства
1858
Мордовский Канадей, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

1

Смерть
Неизвестно

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