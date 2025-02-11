Федосья Трофимова
женский, родилась 1787
умерла Неизвестно
Супруги
Агафон Герасимов1780 г.р.
Дети
Григорий Агафонов1813 г.р.
Андрей Агафонов1826 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
1813
Сын: Григорий Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Рождение ребёнка
1826
Сын: Андрей Агафонов
Отец ребёнка: Агафон Герасимов
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Смерть
Неизвестно