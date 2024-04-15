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Белокур Наум Васильевич

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

29.11.1868 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1868 ст.

Отец: Белокур Василий Петрович

Мать: Белокур Агапия Максимовна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9WZ?i=121&cc=3511744
Крещение
30.11.1868 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Жена: Белокур Татьяна Борисовна

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.01.1892 ст.
Хотень, Сумська область
Мария Евдокимовна Белокур
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.

Сын: Белокур Алексей Наумович

Мать ребёнка: Белокур Татьяна Борисовна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
24.11.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Митрофан Евдокимович Белокур
Восприемник
13.12.1896 ст.
Николаевка, Сумська область
Даниил Никитич Головченко
Восприемник
13.10.1900 ст.
Николаевка, Сумська область
Карп Никитич Головченко
Восприемник
20.02.1905 ст.
Николаевка, Сумська область
Тимофей Алексеевич Белокур
Смерть
Неизвестно
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