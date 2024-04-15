Белокур Наум Васильевич
Место рождения
Дата рождения29.11.1868 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1868 ст.
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-G9WZ?i=121&cc=3511744
Крещение
30.11.1868 ст.
Успенская церковь
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Восприемник
19.01.1892 ст.
Мария Евдокимовна Белокур
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.
Мать ребёнка: Белокур Татьяна Борисовна
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
24.11.1894 ст.
Митрофан Евдокимович Белокур
Восприемник
13.12.1896 ст.
Даниил Никитич Головченко
Восприемник
13.10.1900 ст.
Карп Никитич Головченко
Восприемник
20.02.1905 ст.
Тимофей Алексеевич Белокур
Смерть
Неизвестно