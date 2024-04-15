Белокур Алексей Наумович
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.02.1893 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
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Рождение
11.02.1893 ст.
Отец: Белокур Наум Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Крещение
11.02.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно