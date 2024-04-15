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Белокур Алексей Наумович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.02.1893 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.02.1893 ст.

Отец: Белокур Наум Васильевич

Мать: Белокур Татьяна Борисовна

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Крещение
11.02.1893 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Смерть
Неизвестно
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