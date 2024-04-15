Белокур (Ковалева) Татьяна Борисовна
Место рождения
Дата рождения02.01.1869 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1869 ст.
Отец: Ковалев Борис Денисович
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJC?i=170&cc=3511744
Крещение
03.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.05.1888 ст.
Никита Николаевич Щербаков
Бракосочетание
29.10.1889 ст.
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.
Отец ребёнка: Белокур Наум Васильевич
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
17.01.1894 ст.
Афанасий Никитич Головченко
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно