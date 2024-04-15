Белокур (Ковалева) Татьяна Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белокур (Ковалева) Татьяна Борисовна

Место рождения

Кровное, Сумська область

Дата рождения

02.01.1869 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1869 ст.

Отец: Ковалев Борис Денисович

Мать: Ковалева Агафья Семеновна

Кровное, Сумська область
https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CSS9-GJC?i=170&cc=3511744
Крещение
03.01.1869 ст.
Хотень, Сумська область
Успенская церковь
Восприемник
28.05.1888 ст.
Николаевка, Сумська область
Никита Николаевич Щербаков
Бракосочетание
29.10.1889 ст.

Муж: Белокур Наум Васильевич

Николаевка, Сумська область
Рождество-Богородичная церковь
Рождение ребёнка
11.02.1893 ст.

Сын: Белокур Алексей Наумович

Отец ребёнка: Белокур Наум Васильевич

https://www.familysearch.org/ | https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3Q9M-CS9Y-FSVZ-Q?i=345&cc=3511744&cat=966423
Восприемник
17.01.1894 ст.
Николаевка, Сумська область
Афанасий Никитич Головченко
Место жительства
Неизвестно
Кровное, Сумська область
Смерть
Неизвестно
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