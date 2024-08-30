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Куряткина Параскева Васильевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1808

Дата смерти

После 1871

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Куряткина) Елизавета Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Бракосочетание
25.01.1825

Муж: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
24.07.1829

Сын: Куряткин Степан Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
22.10.1831

Дочь: (Куряткина) Параскева Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
03.02.1834

Сын: Куряткин Федор Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
01.03.1836

Сын: Куряткин Яков Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1838

Дочь: (Куряткина) Евдокия Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
28.01.1839

Сын: Куряткин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1841

Сын: Куряткин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Рождение ребёнка
01.05.1842

Дочь: (Куряткина) Ирина Андреевна

Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Смерть
После 1871

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