Куряткина Параскева Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1808
Дата смертиПосле 1871
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Куряткина) Елизавета Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Бракосочетание
25.01.1825
Рождение ребёнка
24.07.1829
Сын: Куряткин Степан Андреевич
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
22.10.1831
Дочь: (Куряткина) Параскева Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
03.02.1834
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.03.1836
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: (Куряткина) Евдокия Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
28.01.1839
Сын: Куряткин Василий Андреевич
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
1841
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Рождение ребёнка
01.05.1842
Дочь: (Куряткина) Ирина Андреевна
Отец ребёнка: Куряткин Андрей Иванович
Смерть
После 1871