Куряткин Василий Андреевич
Место рождения
Дата рождения28.01.1839
Дата смертиПосле 1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1839
Бракосочетание
30.01.1861
Рождение ребёнка
14.08.1863
Дочь: (Куряткина) Елизавета Васильевна
Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
09.08.1866
Сын: Куряткин Александр Васильевич
Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Куряткина) Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна
Смерть
После 1908