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Куряткин Василий Андреевич

Место рождения

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

28.01.1839

Дата смерти

После 1908

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1839

Отец: Куряткин Андрей Иванович

Мать: Куряткина Параскева Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
30.01.1861

Жена: Куряткина Дарья Федоровна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1863

Дочь: (Куряткина) Елизавета Васильевна

Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1866

Сын: Куряткин Александр Васильевич

Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Куряткина) Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Куряткина Дарья Федоровна

Смерть
После 1908

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