Куряткина Дарья Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1842
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1861
Рождение ребёнка
14.08.1863
Дочь: (Куряткина) Елизавета Васильевна
Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
09.08.1866
Сын: Куряткин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Куряткина) Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич