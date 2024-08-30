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Куряткина Дарья Федоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1842

Пол

Женский

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
30.01.1861

Муж: Куряткин Василий Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
14.08.1863

Дочь: (Куряткина) Елизавета Васильевна

Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
09.08.1866

Сын: Куряткин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Куряткина) Любовь Васильевна

Отец ребёнка: Куряткин Василий Андреевич

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