Куряткин Степан Андреевич
Место рождения
Дата рождения24.07.1829
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1829
Рождение ребёнка
1855
Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1856
Сын: Куряткин Николай Степанович
Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1857
Сын: Куряткин Андрей Стефанович
Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна
Рождение ребёнка
1861
Сын: Куряткин Павел Стефанович
Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна
Бракосочетание
09.02.1864