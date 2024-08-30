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Куряткин Степан Андреевич

Место рождения

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

Дата рождения

24.07.1829

Пол

Мужской

Добавил:

МЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1829

Отец: Куряткин Андрей Иванович

Мать: Куряткина Параскева Васильевна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Куряткин Иван Стефанович

Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1856

Сын: Куряткин Николай Степанович

Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1857

Сын: Куряткин Андрей Стефанович

Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна

Рождение ребёнка
1861

Сын: Куряткин Павел Стефанович

Мать ребёнка: Куряткина Мария Федоровна

Бракосочетание
09.02.1864

Жена: Куряткина Мария Федоровна

Борисовское, Ростовский муниципальный район, Ярославская область

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