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Поздеев Марко Дмитриев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1763

Дата смерти

12.11.1831 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763

Отец: Поздеев Дмитрий Васильев

Мать: Поздеева Параскева Антонова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Стефанида Романова

Рождение ребёнка
28.02.1786 ст.

Сын: Поздеев Герасим Марков

Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Поздеева) Татьяна Маркова

Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Поздеева) Мелания Маркова

Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова

Рождение ребёнка
08.06.1804 ст.

Дочь: Главатских (Поздеева) Акилина Маркова

Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
12.11.1831 ст.
Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика

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