Поздеев Марко Дмитриев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1763
Дата смерти12.11.1831 ст.
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1763
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1786 ст.
Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Поздеева) Татьяна Маркова
Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Поздеева) Мелания Маркова
Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова
Рождение ребёнка
08.06.1804 ст.
Дочь: Главатских (Поздеева) Акилина Маркова
Мать ребёнка: Поздеева Стефанида Романова
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
12.11.1831 ст.
Штанигурт, Глазовский муниципальный район, Удмуртская Республика