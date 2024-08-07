Поздеев Дмитрий Васильев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеев Дмитрий Васильев

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1733

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Поздеева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
Около 1756

Сын: Поздеев Зот Дмитриев

Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
Около 1763

Сын: Поздеев Марко Дмитриев

Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
Около 1768

Дочь: (Поздеева) Дарья Дмитриева

Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова

Рождение ребёнка
Около 1770

Сын: Поздеев Марко Дмитриев

Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова

Смерть
Неизвестно

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