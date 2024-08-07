Поздеев Дмитрий Васильев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1733
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1756
Сын: Поздеев Зот Дмитриев
Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
Около 1763
Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
Около 1768
Дочь: (Поздеева) Дарья Дмитриева
Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова
Рождение ребёнка
Около 1770
Мать ребёнка: Поздеева Параскева Антонова
Смерть
Неизвестно