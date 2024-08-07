Поздеева Стефанида Романова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздеева Стефанида Романова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1766

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поздеев Марко Дмитриев

Рождение ребёнка
28.02.1786 ст.

Сын: Поздеев Герасим Марков

Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1792

Дочь: (Поздеева) Татьяна Маркова

Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев

Рождение ребёнка
Около 1801

Дочь: (Поздеева) Мелания Маркова

Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев

Рождение ребёнка
08.06.1804 ст.

Дочь: Главатских (Поздеева) Акилина Маркова

Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев

Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно

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