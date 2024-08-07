Поздеева Стефанида Романова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1766
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1766
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
28.02.1786 ст.
Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1792
Дочь: (Поздеева) Татьяна Маркова
Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев
Рождение ребёнка
Около 1801
Дочь: (Поздеева) Мелания Маркова
Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев
Рождение ребёнка
08.06.1804 ст.
Дочь: Главатских (Поздеева) Акилина Маркова
Отец ребёнка: Поздеев Марко Дмитриев
Глазов, город Глазов, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно