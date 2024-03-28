Панкова Евдокия Иродионовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Бракосочетание
30.06.1900 ст.
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-LQMJ?i=108&wc=QGTG-H74%3A1047421401%2C1047424201%2C1047468101%2C1588885123&cc=1931806
Рождение ребёнка
16.09.1918 ст.
Дочь: Панкова Надежда Николаевна
Отец ребёнка: Панков Николай Нестерович
Смерть
Неизвестно