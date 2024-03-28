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Панкова Евдокия Иродионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мать: Зыкова (Ксения) ГАВРИЛОВНА

Бракосочетание
30.06.1900 ст.

Муж: Панков Николай Нестерович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
https://www.familysearch.org/ark:/61903/3:1:3QS7-L9ZM-LQMJ?i=108&wc=QGTG-H74%3A1047421401%2C1047424201%2C1047468101%2C1588885123&cc=1931806
Рождение ребёнка
16.09.1918 ст.

Дочь: Панкова Надежда Николаевна

Отец ребёнка: Панков Николай Нестерович

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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