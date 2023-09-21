Зыкова (Ксения) ГАВРИЛОВНА
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Панкова Евдокия Иродионовна
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Семенова (Зыкова) КСЕНИЯ РОДИОНОВНА
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1851
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: (Зыкова) ЕКАТЕРИНА РОДИОНОВНА
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.
Дочь: (Зыкова) ЕЛЕНА РОДИОНОВНА
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Зыкова Васса Родионова
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.
Дочь: Попкова (Зыкова) АННА РОДИОНОВНА
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.
Дочь: (Зыкова) ОЛЬГА РОДИОНОВНА
Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Смерть
Неизвестно