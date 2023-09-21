Зыкова (Ксения) ГАВРИЛОВНА — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыкова (Ксения) ГАВРИЛОВНА

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Панкова Евдокия Иродионовна

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Семенова (Зыкова) КСЕНИЯ РОДИОНОВНА

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
1851

Сын: Зыков Никифор Родионов

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: (Зыкова) ЕКАТЕРИНА РОДИОНОВНА

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.

Дочь: (Зыкова) ЕЛЕНА РОДИОНОВНА

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Зыкова Васса Родионова

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.

Дочь: Попкова (Зыкова) АННА РОДИОНОВНА

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.

Дочь: (Зыкова) ОЛЬГА РОДИОНОВНА

Отец ребёнка: Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

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