Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЗыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Вычислено 1830

Дата смерти

20.09.1869 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830

Отец: Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Вычислено 1849

Дочь: Семенова КСЕНИЯ РОДИОНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Рождение ребёнка
Вычислено 1858

Дочь: ЕКАТЕРИНА РОДИОНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.

Дочь: ЕЛЕНА РОДИОНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.

Дочь: АННА РОДИОНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.

Дочь: ОЛЬГА РОДИОНОВНА

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Зыков ЕМЕЛЬЯН РОДИОНОВИЧ

Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова ГАВРИЛОВНА

Смерть
20.09.1869 ст.
Мензелинск, Мензелинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close