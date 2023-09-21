Зыков РОДИОН ВАСИЛЬЕВИЧ
Место рожденияНе указано
Дата рожденияВычислено 1830
Дата смерти20.09.1869 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Вычислено 1830
Отец: Зыков ВАСИЛИЙ ПЕТРОВИЧ
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Вычислено 1849
Дочь: Семенова КСЕНИЯ РОДИОНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
Вычислено 1858
Дочь: ЕКАТЕРИНА РОДИОНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
19.05.1863 ст.
Дочь: ЕЛЕНА РОДИОНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
05.02.1866 ст.
Дочь: АННА РОДИОНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
01.07.1867 ст.
Дочь: ОЛЬГА РОДИОНОВНА
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова ГАВРИЛОВНА
Смерть
20.09.1869 ст.