Никита Лаврентьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
1756
Сын: Данила Никитович
Мать ребёнка: Анастасия Никитовна
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иосиф Никитович
Мать ребёнка: Анастасия Никитовна
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла Никитовна
Мать ребёнка: Анастасия Никитовна
Смерть
Неизвестно