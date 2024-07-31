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Никита Лаврентьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1730

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730

Отец: Лаврентий отец Никиты 1730 гр

Мать: Екатерина Степановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анастасия Никитовна

Рождение ребёнка
1756

Сын: Данила Никитович

Мать ребёнка: Анастасия Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765

Сын: Иосиф Никитович

Мать ребёнка: Анастасия Никитовна

Рождение ребёнка
1768

Дочь: Фекла Никитовна

Мать ребёнка: Анастасия Никитовна

Смерть
Неизвестно

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