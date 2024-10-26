Фекла Никитовна
Место рождения
Дата рождения1768
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768
Отец: Никита Лаврентьевич
Мать: Анастасия Никитовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1789
Сын: Петр Александрович
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1791
Сын: Федор Александрович
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марья Александровна
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Рождение ребёнка
21.11.1799 ст.
Сын: Сын Александрович
Отец ребёнка: Александр Григорьевич
Смерть
Неизвестно