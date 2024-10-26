Фекла Никитовна 1768 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиФекла Никитовна

Фекла Никитовна

Место рождения

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1768

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1768

Отец: Никита Лаврентьевич

Мать: Анастасия Никитовна

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Александр Григорьевич

Рождение ребёнка
1789

Сын: Петр Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1791

Сын: Федор Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марья Александровна

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.11.1799 ст.

Сын: Сын Александрович

Отец ребёнка: Александр Григорьевич

Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.