Анастасия Никитовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1730
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1730
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1756
Сын: Данила Никитович
Отец ребёнка: Никита Лаврентьевич
Щербеть, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1765
Сын: Иосиф Никитович
Отец ребёнка: Никита Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1768
Дочь: Фекла Никитовна
Отец ребёнка: Никита Лаврентьевич
Смерть
Неизвестно