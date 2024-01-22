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Ершов Роман Осипов

Место рождения

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

13.11.1883 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883 ст.

Отец: Ершов Осип Иванов

Мать: Татьяна Максимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева

Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: (Ершова) Анастасия Романова

Мать ребёнка: Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1917 ст.

Дочь: (Ершова) Мария Романова

Мать ребёнка: Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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