Ершов Роман Осипов
Место рождения
Дата рождения13.11.1883 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1883 ст.
Отец: Ершов Осип Иванов
Мать: Татьяна Максимова
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: (Ершова) Анастасия Романова
Мать ребёнка: Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева
Рождение ребёнка
06.09.1917 ст.
Дочь: (Ершова) Мария Романова
Мать ребёнка: Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева
Смерть
Неизвестно