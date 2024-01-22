Ершов Осип Иванов
Место рождения
Дата рождения29.10.1858 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1858 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Сын: Ершов Роман Осипов
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
06.07.1886 ст.
Дочь: (Ершова) Христина Осипова
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ершов Дмитрий Осипов
Мать ребёнка: Татьяна Максимова
Смерть
Неизвестно