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Ершов Осип Иванов

Место рождения

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

Дата рождения

29.10.1858 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.10.1858 ст.

Отец: Ершов Иван Дмитриев

Мать: Ершова (Антохина) Наталья Антонова

Кирьяково, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна Максимова

Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Ершов Роман Осипов

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1886 ст.

Дочь: (Ершова) Христина Осипова

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ершов Дмитрий Осипов

Мать ребёнка: Татьяна Максимова

Смерть
Неизвестно

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