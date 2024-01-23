Татьяна Максимова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Максимова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

05.01.1896 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1858 г.р.

Дети

Добавил:

ИЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Осип Иванов

Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.

Сын: Ершов Роман Осипов

Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.07.1886 ст.

Дочь: (Ершова) Христина Осипова

Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
1887

Сын: Ершов Дмитрий Осипов

Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов

Смерть
05.01.1896 ст.
Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область

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