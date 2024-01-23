Татьяна Максимова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смерти05.01.1896 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Осип Иванов
Рождение ребёнка
13.11.1883 ст.
Сын: Ершов Роман Осипов
Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов
Рождение ребёнка
06.07.1886 ст.
Дочь: (Ершова) Христина Осипова
Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов
Рождение ребёнка
1887
Сын: Ершов Дмитрий Осипов
Отец ребёнка: Ершов Осип Иванов
Смерть
05.01.1896 ст.