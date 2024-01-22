Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1883 г.р.

Дети

Добавил:

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Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ершов Роман Осипов

Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.

Дочь: (Ершова) Анастасия Романова

Отец ребёнка: Ершов Роман Осипов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Рождение ребёнка
06.09.1917 ст.

Дочь: (Ершова) Мария Романова

Отец ребёнка: Ершов Роман Осипов

Заводская Слобода, Клепиковский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно

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