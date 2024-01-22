Ершов (Глухова) Пелагея Ануфриева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ершов Роман Осипов
Рождение ребёнка
23.12.1910 ст.
Дочь: (Ершова) Анастасия Романова
Отец ребёнка: Ершов Роман Осипов
Рождение ребёнка
06.09.1917 ст.
Дочь: (Ершова) Мария Романова
Отец ребёнка: Ершов Роман Осипов
Смерть
Неизвестно