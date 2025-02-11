Кудряшов Василий Алексеев 1842 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Василий Алексеев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1842, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Отец
Кудряшов Алексей Иванов1807 г.р.
Мать
Кудряшова Акулина1808 г.р.
Супруги
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
Дети
Кудряшов Макар Васильев13.01.1869 г.р.
Кудряшов Иван Васильев20.06.1877 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1842

Отец: Кудряшов Алексей Иванов

Мать: Кудряшова Акулина

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Место жительства
1850
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

13 семья

Место жительства
1858
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

12 семья

Бракосочетание
07.01.1862

Жена: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
13.01.1869

Сын: Кудряшов Макар Васильев

Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
20.06.1877

Сын: Кудряшов Иван Васильев

Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Деревни Кочетовки государственному крестьянину Василию Алексееву Кудряшеву в ночь но 21 июня сего 1877 года в окно его дома подкинут младенец мужеского пола не известно кем; по наружным признакам младенец сей оказался не крещенным.

Рождение ребёнка
05.08.1880

Сын: Кудряшов / Долбачев В 1900 Андрей Васильев

Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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