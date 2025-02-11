Кудряшов Василий Алексеев
мужской, родился 1842, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
ОтецКудряшов Алексей Иванов1807 г.р.
МатьКудряшова Акулина1808 г.р.
Супруги
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
Дети
Кудряшов Макар Васильев13.01.1869 г.р.
Кудряшов Иван Васильев20.06.1877 г.р.Показать еще 1
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Рождение
1842
Отец: Кудряшов Алексей Иванов
Мать: Кудряшова Акулина
Место жительства
1850
Место жительства
1858
Бракосочетание
07.01.1862
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
13.01.1869
Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
20.06.1877
Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна
Рождение ребёнка
05.08.1880
Сын: Кудряшов / Долбачев В 1900 Андрей Васильев
Мать ребёнка: (Кистанова) Елизавета Матвеевна
Смерть
Неизвестно