Кудряшов / Долбачев В 1900 Андрей Васильев 05.08.1880 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов / Долбачев В 1900 Андрей Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 05.08.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер Неизвестно

Мать
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
Отец
Кудряшов Василий Алексеев1842 г.р.
Супруги
Кудряшова (Медюкова) Анисия Петрова05.01.1882 г.р.
Дети
(Кудряшова / Долбачева В 1900) Надежда Андреева17.09.1899 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1880

Отец: Кудряшов Василий Алексеев

Мать: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Бракосочетание
11.11.1898

Жена: Кудряшова (Медюкова) Анисия Петрова

Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Рождение ребёнка
17.09.1899

Дочь: (Кудряшова / Долбачева В 1900) Надежда Андреева

Мать ребёнка: Кудряшова (Медюкова) Анисия Петрова

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Смерть
Неизвестно

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