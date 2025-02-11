Кудряшов / Долбачев В 1900 Андрей Васильев
мужской, родился 05.08.1880, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер Неизвестно
Мать(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
ОтецКудряшов Василий Алексеев1842 г.р.
Супруги
Кудряшова (Медюкова) Анисия Петрова05.01.1882 г.р.
Дети
(Кудряшова / Долбачева В 1900) Надежда Андреева17.09.1899 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1880
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Бракосочетание
11.11.1898
Никитино, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Рождение ребёнка
17.09.1899
Дочь: (Кудряшова / Долбачева В 1900) Надежда Андреева
Мать ребёнка: Кудряшова (Медюкова) Анисия Петрова
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
Неизвестно