Кудряшов Иван Васильев
мужской, родился 20.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
умер 28.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Мать(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
ОтецКудряшов Василий Алексеев1842 г.р.
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Рождение
20.06.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
Смерть
28.06.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область
| Деревни Кочетовки государственному крестьянину Василию Алексееву Кудряшеву в ночь но 21 июня сего 1877 года в окно его дома подкинут младенец мужеского пола не известно кем; по наружным признакам младенец сей оказался не крещенным.