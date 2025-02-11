Кудряшов Иван Васильев 20.06.1877 — найти родственников по фамилии на Familio

Кудряшов Иван Васильев

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 20.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

умер 28.06.1877, Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

Мать
(Кистанова) Елизавета Матвеевна1844 г.р.
Отец
Кудряшов Василий Алексеев1842 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.06.1877

Отец: Кудряшов Василий Алексеев

Мать: (Кистанова) Елизавета Матвеевна

Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

| Деревни Кочетовки государственному крестьянину Василию Алексееву Кудряшеву в ночь но 21 июня сего 1877 года в окно его дома подкинут младенец мужеского пола не известно кем; по наружным признакам младенец сей оказался не крещенным.

Смерть
28.06.1877
Кочетовка, Николаевский муниципальный район, Ульяновская область

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