Елена Иванова
Место рожденияБольшая Кульга
Дата рожденияОколо 1743
Дата смертиПосле 1812
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743
Отец: Иван Стефанов
Мать: Екатерина Матвеева
Алена/Ульяна
Бракосочетание
07.10.1764 ст.
Муж: Кузьма Стефанов
у нее 2-й брак, первый в д. Сосновке с крн Григорием Васильевым
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Матрена Кузьмина
Отец ребёнка: Кузьма Стефанов
Смерть
После 1812