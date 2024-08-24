Елена Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЕлена Иванова

Елена Иванова

Место рождения

Большая Кульга

Дата рождения

Около 1743

Дата смерти

После 1812

Пол

Женский

Отец

Около 1713 г.р.

Мать

Около 1716 г.р.

Муж

Около 1746 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1743

Отец: Иван Стефанов

Мать: Екатерина Матвеева

Алена/Ульяна
Бракосочетание
07.10.1764 ст.

Муж: Кузьма Стефанов

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
у нее 2-й брак, первый в д. Сосновке с крн Григорием Васильевым
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Матрена Кузьмина

Отец ребёнка: Кузьма Стефанов

Смерть
После 1812
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.