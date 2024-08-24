Иван Стефанов
Место рожденияБольшая Кульга
Дата рожденияОколо 1713
Дата смерти1749
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713
Отец: Стефан Федотов
Мать: Анна Пименова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Матвеева
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Елена Иванова
Мать ребёнка: Екатерина Матвеева
Алена/Ульяна
Смерть
1749
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)