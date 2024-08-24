Иван Стефанов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Стефанов

Место рождения

Большая Кульга

Дата рождения

Около 1713

Дата смерти

1749

Пол

Мужской

Отец

Около 1686 г.р.

Мать

Около 1786 г.р.

Жена

Около 1716 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1713

Отец: Стефан Федотов

Мать: Анна Пименова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Матвеева

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Елена Иванова

Мать ребёнка: Екатерина Матвеева

Алена/Ульяна
Смерть
1749
Большая Кульга, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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