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Кузьма Стефанов

Место рождения

Арбузов-Баран

Дата рождения

Около 1746

Дата смерти

15.01.1810 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1718 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1743 г.р.

Дети

Около 1771 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746

Отец: Стефан Иванов

Мать: не указана

Бракосочетание
07.10.1764 ст.

Жена: Елена Иванова

Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
у нее 2-й брак, первый в д. Сосновке с крн Григорием Васильевым
Рождение ребёнка
Около 1771

Дочь: Матрена Кузьмина

Мать ребёнка: Елена Иванова

Смерть
15.01.1810 ст.
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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