Кузьма Стефанов
Место рожденияАрбузов-Баран
Дата рожденияОколо 1746
Дата смерти15.01.1810 ст.
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1746
Отец: Стефан Иванов
Мать: не указана
Бракосочетание
07.10.1764 ст.
Жена: Елена Иванова
у нее 2-й брак, первый в д. Сосновке с крн Григорием Васильевым
Рождение ребёнка
Около 1771
Дочь: Матрена Кузьмина
Мать ребёнка: Елена Иванова
Смерть
15.01.1810 ст.