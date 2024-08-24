Екатерина Матвеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Матвеева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1716

Дата смерти

После 1783

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1713 г.р.

Дети

Около 1743 г.р.

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716

Отец: не указан

Мать: не указана

предположительно мать Елены
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Иван Стефанов

Рождение ребёнка
Около 1743

Дочь: Елена Иванова

Отец ребёнка: Иван Стефанов

Алена/Ульяна
Смерть
После 1783
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

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