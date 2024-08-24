Екатерина Матвеева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1716
Дата смертиПосле 1783
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1716
Отец: не указан
Мать: не указана
предположительно мать Елены
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Иван Стефанов
Рождение ребёнка
Около 1743
Дочь: Елена Иванова
Отец ребёнка: Иван Стефанов
Алена/Ульяна
Смерть
После 1783
Арбузов-Баран, Алексеевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)