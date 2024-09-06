Медведева (Воронцова) Елизавета Григорьевна 1868 — найти родственников по фамилии на Familio
ГлавнаяЛюдиМедведева (Воронцова) Елизавета Григорьевна

Медведева (Воронцова) Елизавета Григорьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1868

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.11.1884

Муж: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
08.05.1887

Дочь: Петрова (Медведева) Таисья Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
03.03.1890

Сын: Медведев Павел Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
28.10.1891

Дочь: Матвеева (Медведева) Клавдия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
15.02.1894

Дочь: (Медведева) Мария Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
10.02.1896

Дочь: Артемьева (Медведева) Зоя Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Ивановка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
16.01.1898

Дочь: Никитина (Медведева) Вера Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
01.06.1903

Дочь: (Медведева) Агрипина Георгиевна (Егоровна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Путиловка, Булгаковская волость, Бузулукский уезд
Рождение ребёнка
03.09.1905

Сын: Медведев Петр Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
14.03.1910

Дочь: (Медведева) Лидия Егоровна (Георгиевна)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
10.04.1912

Сын: Медведев Иван Георгиевич (Егорович)

Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович

Державино, Бузулукский муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.