Медведева (Воронцова) Елизавета Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Отец: не указан
Мать: не указана
Дочь: Петрова (Медведева) Таисья Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Сын: Медведев Павел Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: Матвеева (Медведева) Клавдия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: (Медведева) Мария Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: Артемьева (Медведева) Зоя Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: Никитина (Медведева) Вера Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: (Медведева) Агрипина Георгиевна (Егоровна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Сын: Медведев Петр Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Дочь: (Медведева) Лидия Егоровна (Георгиевна)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович
Сын: Медведев Иван Георгиевич (Егорович)
Отец ребёнка: Медведев Георгий (Егор) Квинтилианович