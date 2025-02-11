Мухатаев Иван Епифанович 1865 — найти родственников по фамилии на Familio

Мухатаев Иван Епифанович

Автор
ЮС
Старкин Ю.

мужской, родился 1865, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

умер 30.06.1866, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Отец
Мухатаев Епифан Агафонович1816 г.р.
Мать
Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна1812 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1865

Отец: Мухатаев Епифан Агафонович

Мать: Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна

Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

Смерть
30.06.1866
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область

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