Мухатаев Иван Епифанович
мужской, родился 1865, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
умер 30.06.1866, Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
ОтецМухатаев Епифан Агафонович1816 г.р.
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Рождение
1865
Отец: Мухатаев Епифан Агафонович
Мать: Мухатаева (Долгополова) Дарья Дарья/Федосья/Евсигнея Гаврииловна
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область
Смерть
30.06.1866
Кинель-Черкассы, Кинель-Черкасский муниципальный район, Самарская область