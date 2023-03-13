Рябова Татьяна Васильева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1749
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1769
Сын: Рябовъ Максимъ
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рябовъ Андрей
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рябовъ Николай
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рябовъ Егоръ
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рябовъ Кириллъ
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рябовъ Михаилъ
Отец ребёнка: Рябовъ Василий
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Рябовъ Василий