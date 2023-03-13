Рябовъ Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябовъ Василий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1752

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752

Отец: Рябовъ Петръ

Мать: Рябова Дарья Алексеева

Рождение ребёнка
1769

Сын: Рябовъ Максимъ

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1770

Сын: Рябовъ Андрей

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1775

Сын: Рябовъ Николай

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1778

Сын: Рябовъ Егоръ

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1780

Сын: Рябовъ Кириллъ

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1785

Сын: Рябовъ Михаилъ

Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева

Воскресенское, Мелеузовский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Рябова Татьяна Васильева

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