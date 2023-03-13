Рябовъ Василий
Место рожденияНе указано
Дата рождения1752
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1752
Отец: Рябовъ Петръ
Мать: Рябова Дарья Алексеева
Рождение ребёнка
1769
Сын: Рябовъ Максимъ
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1770
Сын: Рябовъ Андрей
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1775
Сын: Рябовъ Николай
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Рябовъ Егоръ
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Рябовъ Кириллъ
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1785
Сын: Рябовъ Михаилъ
Мать ребёнка: Рябова Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Рябова Татьяна Васильева