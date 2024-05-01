Шадрухин Григорий Федорович
Место рожденияЧинеево, Курганская область, Россия
Дата рождения1770
Дата смерти1842
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: Шадрухин Федор Фотеевич
Мать: Ульяна
Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орина Артемьева
Рождение ребёнка
1793
Дочь: (Шадрухин) Варвара Григорьевна
Мать ребёнка: Орина Артемьева
Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1842