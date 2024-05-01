Шадрухин Григорий Федорович 1770 — найти родственников по фамилии на Familio
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Шадрухин Григорий Федорович

Место рождения

Чинеево, Курганская область, Россия

Дата рождения

1770

Дата смерти

1842

Пол

Мужской

Добавил:

СВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: Шадрухин Федор Фотеевич

Мать: Ульяна

Чинеево, Курганская область, Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орина Артемьева

Рождение ребёнка
1793

Дочь: (Шадрухин) Варвара Григорьевна

Мать ребёнка: Орина Артемьева

Чинеево, Курганская область, Россия
Смерть
1842

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